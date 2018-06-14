Доходы крупнейших чешских компаний достигли 2,7 трлн крон

Доходы ста крупнейших чешских компаний выросли в годовом исчислении на 2,4 процента до 2,7 трлн крон (около 103 млрд долларов), прибыль, напротив, снизилась на 1,1 процента до 186 млрд (7,2 млрд долларов). Самыми прибыльными компаниями стали Škoda Auto, ČEZ и Agrofert. Об этом заявил председатель ассоциации Czech Top 100 Ян Струж.

По данным организации, больше всего в прошлом году заработала Škoda Auto – 407,4 млрд крон, что на 53 млрд больше, чем в 2016 году. ČEZ выручил почти 202 млрд, Agrofert премьер-министра Андрея Бабиша – 155 млрд. В пятерку также вошли Energetický a Průmyslový holding (153 млрд) и Unipetrol (118 млрд).