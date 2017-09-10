Доходы госбюджета-2018 повысились, однако на повышение зарплат их не хватит

Согласно откорректированному министром финансов Чешской Республики проекту госбюджета на 2018 год, доходы госбюджета повысятся по сравнению с предложенной в июне суммой на 21 миллиард крон. Минфин увеличило прогноз роста темпов чешской экономики на следующий год с 2,9 процентов до 3,1%.

Однако из-за повышения зарплат педагогам, а также в общественном секторе, очевидна нехватка денег в размере еще 8 миллиардов крон. Об этом министр Иван Пильны сообщил в воскресной программе «Чешского телевидения».

Недостающие средства, полагает глава Минфина, отдельные ведомства должны изыскать за счет неиспользованных ими денег. Однако представители министерств сообщили, что они не способны предоставить больше запланированной ранее суммы. Министерство также увеличило прогноз по сбору налогов на 2018 год.