Доверие к чешской экономике – максимальное с ноября 2016 года

Тимур Кашапов
24-10-2017
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Доверие к чешской экономике находится на максимальном уровне с ноября 2016 года. Значение индикатора увеличилось на 0,2 пункта и достигло 99,3 пунктов, что больше в годовом сравнении на 1,8 пункта. Доверие к экономике продолжает расти четвертый месяц подряд. Об этом говорится в отчете, опубликованном Чешским статистическим управлением (ЧСУ).

Там также отмечается, что доверие бизнеса, особенно промышленности и ритейла, по сравнению с сентябрем увеличилось на 0,4 пункта, а потребителей, наоборот, снизилось на 0,5 пунктов. «У потребителей наблюдается небольшое увеличение опасений по поводу роста безработицы и снижение опасений относительно роста цен», - отметили в ЧСУ.

 
 
 
 
 
 
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