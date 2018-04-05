Доверие к чешским властным институтам снизилось

Доверие к властным институтам в Чехии после парламентских и президентских выборов резко снизилось. Об этом сообщает Центр исследований общественного мнения (ЦИОМ), который провел опрос, в котором приняли участие более 1,5 тыс. граждан ЧР.

По данным ЦИОМ, лишь 18 процентов граждан выразили удовлетворенность политической ситуацией в стране, 49 процентов, наоборот, высказали свое недовольство происходящим в этой сфере. В свою очередь, правительству страны доверяет 35 процентов, депутатам и гетманам – 44 процента опрошенных. Уровень доверия к президенту Милошу Земану снизился по сравнению с февралем на шесть процентов и составил 50 процентов. Чаще всего Земану доверяют граждане в возрасте старше 60 лет, пенсионеры, верующие люди, жители Моравии, а также жители городов с населением от 15 до 30 тыс. человек.