Дотации для сельских аптек

Аптекарская палата и Объединение органов местного самоуправления намерено добиваться предоставления государственных дотаций сельским аптекам. На гране закрытия ныне находится 600 аптек – почти 25% от общего количества, заявляют активисты.

От министерства здравоохранения, с целью сохранения уровня обслуживаемости пациентов, Аптекарская палата и Объединение органов местного самоуправления намерены просить выделения дотаций в объеме 500 тысяч крон (19,7 тысяч евро). Поддержку, как предполагается, должны получать аптеки, находящиеся в самом худшем положении.