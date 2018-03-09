Дотации для сельских аптек

Антон Каймаков
09-03-2018
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Аптекарская палата и Объединение органов местного самоуправления намерено добиваться предоставления государственных дотаций сельским аптекам. На гране закрытия ныне находится 600 аптек – почти 25% от общего количества, заявляют активисты.

От министерства здравоохранения, с целью сохранения уровня обслуживаемости пациентов, Аптекарская палата и Объединение органов местного самоуправления намерены просить выделения дотаций в объеме 500 тысяч крон (19,7 тысяч евро). Поддержку, как предполагается, должны получать аптеки, находящиеся в самом худшем положении.

 
 
 
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