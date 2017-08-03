Чехия превратилась в страну перекрытых дорог и многокилометровых объездов, пишет газета MF DNES. Уже три года, и в первую очередь в летний период, на автомагистралях ведутся интенсивные ремонтные работы, из-за которых автомобилистам приходится проводить множество времени в пробках или накручивать порой и десятки километров, объезжая закрытые участки. Только в 2017 году на инвестиции в дорожную инфраструктуру и ремонт отпущено более 7 миллиардов крон (270 миллионов евро). В некоторых случаях объездные пути ведут через совсем маленькие деревни, где значительно ухудшается обстановка с безопасностью, а также экологическая ситуация. Зарегистрирован даже случай, когда сельская администрация, желая получить компенсацию за страдания своих жителей, начала взимать с проезжающих собственную дорожную пошлину.