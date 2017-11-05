Допросы через Интернет экономят время и деньги

Чешские судьи в своей работе все в большей мере используют современную технику. Все чаще для допросов свидетелей и обвиняемых используется видеосвязь. В режиме видеоконференции, например, судья опрашивал свидетелей из Австрии по делу о приобретении бронетранспортеров для чешских вооруженных сил. Видеосвязь позволяет экономить средства, которые необходимо было бы потратить на охрану и транспортные расходы. В текущем году благодаря использованию современных технологий чешские суды уже сэкономили около миллиона крон (39 тысяч евро).