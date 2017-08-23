Долговое бремя чешских граждан увеличилось на 9%

Антон Каймаков
23-08-2017
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Общая сумма задолженности чешских граждан к концу первой половины 2017 года составила 2,06 триллиона крон (194,6 миллиарда евро). В межгодовом сравнении, сумма долгов увеличилась на 9%. Одновременно на 14% сократилась общая сумма долгов по проблемным кредитам, в отношении которых существует угроза потери одолженных финансовых средств. Упоминаемая сумма исчисляется 40,6 миллиардами крон (1,6 миллиона евро).

Данные о задолженности граждан страны можно найти в Банковском и Небанковском регистрах информации о клиентах.

По словам исполнительного директора Банковского регистра информации о клиентах Ленки Новотной, рост общей задолженности граждан страны связан с улучшением экономических показателей государства и опасениями по поводу будущего роста процентных ставок по ипотечным кредитам.

 
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