Агентства, занимающиеся подбором работников для сбора урожая хмеля, который в Чехии начнется во второй половине августа, заявляют о недостатке желающих подработать. Причина возникновения такой ситуации в низких заработках. Ежегодно хозяйства, выращивающие хмель, для сбора урожая нуждаются в сотнях сезонных работников. Весной же, чтобы подготовить плантации к новому сезону, рук необходимо в четыре раза больше. В прошлом сбор урожая хмеля в Чехословакии решался за счет студентов, которых на плантации отправляли в обязательном порядке.