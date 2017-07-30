Агентства, занимающиеся подбором работников для сбора урожая хмеля, который в Чехии начнется во второй половине августа, заявляют о недостатке желающих подработать. Причина возникновения такой ситуации в низких заработках. Ежегодно хозяйства, выращивающие хмель, для сбора урожая нуждаются в сотнях сезонных работников. Весной же, чтобы подготовить плантации к новому сезону, рук необходимо в четыре раза больше. В прошлом сбор урожая хмеля в Чехословакии решался за счет студентов, которых на плантации отправляли в обязательном порядке.
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