Десятки памятников по всей Чешской Республике ждут ночных гостей

Десятки памятников по всей Чешской Республике в рамках Ночи градов и замков предложат в ночь с субботы на воскресенье специальную программу для гостей – концерты, выставки и костюмированные экскурсии. Официальное открытие акции, которая проходит уже в 8-й раз, осуществится в замке Намешти-над-Ославой.

Гости смогут посетить 86 исторических достопримечательностей по всей Чешской Республике. Большую часть мест можно будет осмотреть до полуночи, но некоторые памятники будут ожидать гостей до утренних часов воскресенья.