Десятки памятников по всей Чешской Республике ждут ночных гостей

Ольга Васинкевич
26-08-2017
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Десятки памятников по всей Чешской Республике в рамках Ночи градов и замков предложат в ночь с субботы на воскресенье специальную программу для гостей – концерты, выставки и костюмированные экскурсии. Официальное открытие акции, которая проходит уже в 8-й раз, осуществится в замке Намешти-над-Ославой.

Гости смогут посетить 86 исторических достопримечательностей по всей Чешской Республике. Большую часть мест можно будет осмотреть до полуночи, но некоторые памятники будут ожидать гостей до утренних часов воскресенья.

 
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