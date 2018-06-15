Деревню Цитов «украсили» «Золотой лентой»

Победителем тура конкурса на звание «Деревня года» в Центральной Чехии стал Цитов в Мельницкой области, принявший в нем участие уже в пятый раз. В 2016 году этот населенный пункт удостоился «Белой ленты» за организацию деятельности молодежи, в прошлом году «Синей ленты» за активное участие в общественной жизни.

В этом году жюри, кроме присуждения Цитову «Золотой ленты», также высоко оценило инициативу администрации деревни в нескольких параллельных конкурсных категориях.

В текущем году комиссия, однако, не сочла возможным в рамках проводимого конкурса присудить ни одному из поселков награду в виде «Зеленой ленты» за благоустройство и озеленение окружающей среды.