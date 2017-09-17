Деревней 2017 года стал Гержманов в регионе Высочина

Звание «Деревня 2017 года» в Чешской Республике завоевал населенный пункт Гержманов в регионе Высочина. Второе место досталось населенному пункту Лукавице в Пардубицком крае, а третье – Славкову в Злинском крае.

Оценочная комиссия делала свой выбор из 13 финалистов, победителей региональных соревнований. В этом году конкурс проходил уже в 23-й раз, а участие в нем приняло 213 населенных пунктов по всей Чешской Республике.

Целью конкурса «Деревня года» является отметить деятельность населенных пунктов, их представителей и жителей, которые стараются не только улучшить свои родные места, но и развивать местные традиции, а также участвовать в общественной жизни.