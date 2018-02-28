Депутаты выступили за рассмотрение политики премьера и кабинета на внеочередных заседаниях парламента

Катерина Айзпурвит
28-02-2018
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Представители шести политических партий – STAN, ТОР-09, христианские демократы, ODS, социал-демократы и «пираты» – проголосовали за проведение двух внеочередных заседаний Нижней палаты, на одном из которых они намерены рассмотреть политику, проводимую лично главой кабинета в отставке Андреем Бабишем.

Второе внеочередное заседание будет созвано с целью принятия постановления, ограничивающего полномочия правительства в отставке. С таким предложением выступили депутаты от партии гражданских демократов (ODS).

Председатель движения STAN («Старосты и независимые») Петер Газдик сообщил, что «участники встречи не нашли никакого общего знаменателя» для ведения переговоров по доверию правительству. «У каждой партии – собственная стратегия», – констатировал Газдик.

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