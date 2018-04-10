Депутаты от ANO по-прежнему считают А. Бабиша единственным кандидатом на пост премьера

Депутаты парламента от движения ANO по-прежнему считают, что их лидер Андрей Бабиш является единственным возможным кандидатом на пост председателя правительства. Об этом заявил глава фракции Ярослав Фалтынек.

Именно выдвижение Андрея Бабиша на пост премьер-министра стала главной причиной срыва переговоров между ANO и социал-демократами (ČSSD) о создании правительственной коалиции. Переговорщики от социал-демократов позже сообщили, что были согласны принять как главу кабинета лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, однако требовали взамен предоставить им портфель министра финансов или МВД. Движение ANO ответило на это отказом.

При этом, если ANO снимет кандидатуру Андрея Бабиша, сотрудничать с ним согласны, помимо социал-демократов, также христианские демократы и «Старосты и независимые. Включая фракцию ANO в совокупности это дает 109 голосов парламентариев.