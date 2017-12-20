Депутаты одобрили проект госбюджета на 2018 г.

Лорета Вашкова
20-12-2017
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Депутаты нижней палаты во вторник, 19 декабря, одобрили в третьем чтении проект госбюджета на 2018 г. Дефицит бюджета, как и предполагалось, составит 50 миллиардов крон (2 млрд евро), что на 10 млрд крон меньше суммы в 2017 году.

Народные избранники также проголосовали за выделение дополнительных 3,3 млрд крон на услуги в социальной сфере, одного миллиарда крон на поддержку агропродуктового комплекса и 300 миллионов, предназначенных на инвестиции в детсады и школы.

Большинство остальных предложений, связанных с перераспределением финансовых средств, в парламенте отклонили.

 
 
 
 
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