Депутаты одобрили обязательное вживление чипов собакам

Ольга Васинкевич
30-06-2017
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В течение трех лет в Чехии будет введено обязательное вживление чипов собакам. Поправка к закону, которую в пятницу одобрил Парламент, вступит в силу с 2020 года. Вживить чип будет необходимо всем собакам в момент первой прививки против бешенства, то есть примерно в полугодовалом возрасте. В Чешской Республике живет порядка полутора миллионов собак, лишь у части из них имеется чип. Его стоимость составляет от 120 до 450 крон (от 4,5 до 17 евро). Как уже ранее сообщил Герберт Павера из ТОР 09, это первый шаг, направленный против тех, кто незаконно занимается разведением животных.

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