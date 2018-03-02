Депутаты обсудят возможность смещения Окамуры с должности зампредседателя Палаты депутатов

В среду, 7 марта пройдет внеочередное заседание Палаты депутатов, на котором законодатели намерены обсудить возможность смещения с должности заместителя председателя нижней палаты Парламента ЧР Томио Окамуры, председателя партии Свобода и прямая демократия (SPD). Депутаты требуют отставки Окамуры в связи с его высказываниями о нацистском лагере в г. Леты. Глава SPD заявил, что содержащиеся в лагере люди могли свободно передвигаться и за забором их не держали. Позднее Окамура за свои слова об отсутствии забора извинился. Инициатором созыва заседания является христианский демократ Ян Бартошек, который собрал в поддержку предложения необходимое количество подписей.