Депутаты обсудят возможность смещения Окамуры с должности зампредседателя Палаты депутатов

Эва Туречкова
02-03-2018
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В среду, 7 марта пройдет внеочередное заседание Палаты депутатов, на котором законодатели намерены обсудить возможность смещения с должности заместителя председателя нижней палаты Парламента ЧР Томио Окамуры, председателя партии Свобода и прямая демократия (SPD). Депутаты требуют отставки Окамуры в связи с его высказываниями о нацистском лагере в г. Леты. Глава SPD заявил, что содержащиеся в лагере люди могли свободно передвигаться и за забором их не держали. Позднее Окамура за свои слова об отсутствии забора извинился. Инициатором созыва заседания является христианский демократ Ян Бартошек, который собрал в поддержку предложения необходимое количество подписей.

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