Депутаты обсудят спорный вопрос меморандума о добыче лития

Лорета Вашкова
16-10-2017
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Депутаты чешского парламента в понедельник обсудят вопросы, связанные с подписанием меморандума о добыче лития на территории Чехии. Документ за несколько недель до парламентских выборов стал причиной резкой критики в адрес социал-демократов со стороны движения ANO, входящего в состав правящей коалиции.

Меморадум с австралийской горнодобывающей компанией European Metals Holdings (EMH) подписал министр промышленности и торговли Иржи Гавличек (от партии социал-демократов), в связи с чем глава движения ANO Андрей Бабиш обвинил ЧСДП в «краже на глазах у всех», однако социальные демократы, наоборот,уверяют, что подписание меморандума призвано укрепить позиции государства по данному вопросу.

 
 
 
 
 
 
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