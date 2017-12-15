Депутаты не поддержали кандидатуру коммунистического кандидата из-за его прошлого

Депутаты в пятницу в тайном голосовании не поддержали кандидатуру коммуниста Зденека Ондрачека на пост главы комиссии по надзору над работой Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS). Ондрачек был единственным претендентом на эту функцию.

В Палате депутатов ведется по поводу его назначения острая дискуссия – большинство законодателей против того, чтобы комитетом руководил бывший сотрудник сил безопасности, принимавший участие в разгоне студентов в ноябре 1989 г. Новое голосование состоится во вторник.