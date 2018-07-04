Депутаты чешского парламента призвали правительство РФ освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных

Тридцать депутатов парламента Чешской Республики направили письмо правительству Российской Федерации с призывом освободить режиссера Олега Сенцова и еще более 60 граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах. Письмо было послано на адрес российского посольства в Праге.

Свои подписи под посланием поставили почти все депутаты от «Пиратов», а также от партий ТОР-09, STAN, христианских демократов и один из членов фракции ANO. Петиция была составлена по инициативе Яна Липавского из партии «Пиратов», который надеется, что предпринятые им шаги помогут освобождению Олега Сенцова или, по крайней мере, улучшению условий его содержания. На данный момент украинский режиссер проводит голодовку протеста, которая продолжается уже 52-й день.

«Режиссер никогда не преступал закон, его единственной провинностью было то, что он открыто выступал против российской агрессии в Крыму и оккупации своей родной страны. Мы требуем от правительства Росссийской Федерации немедленно выпустить на свободу Олега Сенцова и еще более шестидесяти несправедливо осужденных украинских граждан», – говорится в послании чешских парламентариев.