Депутатский корпус помолодел

По итогам парламентских выборов, снизился средний возраст депутатов Нижней палаты Парламента Чешской Республики. Теперь он составляет 47,5 года, что на 2 года меньше, чем это было до сих пор. На пять мандатов расширился и женский состав законодательного собрания. В Палате депутатов заседает 44 представительницы прекрасного пола.

Самым пожилым депутатов в настоящее время является почетный председатель партии TOP 09 Карел Шварценберг, которому исполнилось 79 лет.

Самыми молодыми законодателями нового состава Нижней палаты являются Доминик Фери (ТОР 09) и Франтишек Копржива (Пиратская партия).