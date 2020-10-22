Депутатский корпус помолодел

По итогам парламентских выборов, снизился средний возраст депутатов Нижней палаты Парламента Чешской Республики. Теперь он составляет 47,5 года, что на 2 года меньше, чем это было до сих пор. На пять мандатов расширился и женский состав законодательного собрания. В Палате депутатов заседает 44 представительницы прекрасного пола.
Самым пожилым депутатов в настоящее время является почетный председатель партии TOP 09 Карел Шварценберг, которому исполнилось 79 лет.
Самыми молодыми законодателями нового состава Нижней палаты являются Доминик Фери (ТОР 09) и Франтишек Копржива (Пиратская партия).
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