В Праге работает чрезмерное количество российских дипломатов, считает чешский депутат от партии христианских демократов Иван Габал. В письме, адресованном главе чешского МИД Любомиру Заоралеку, законодатель требует добиться отъезда ряда российских дипломатов из страны. По мнению Ивана Габала, министр иностранных дел таким образом отреагировать на действия России, направленные на сокращение общего количества работающих в стране дипломатов США. Информацию об этом опубликовал сервер Aktuálně.cz. Депутат Габал также напоминает об информации, поступающей от чешских тайных служб, по поводу того, что российские представители вовсе не всегда занимаются исключительно дипломатической и консульской работой.