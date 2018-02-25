На Вацлавской площади в Праге при участии Ассоциации предпринимателей и менеджеров была организована демонстрация «в поддержку свободы, демократии и свободного предпринимательства». Причиной созыва митинга, как подчеркивают активисты, являются опасения по поводу возможного «повторного захвата власти большевиками».

Организаторы протеста выразили недовольство укреплением власти движения ANO (победитель парламентских выборов), которое, по их мнению, внутренне «нездорово».

Мероприятие, приуроченное к 70-й годовщине так называемого «Победоносного февраля», когда в 1948 году коммунисты захватили власть в Чехословакии и на 40 лет установили в стране тоталитарный режим, начала группа активистов, переодетая в мундиры Специального полка службы Общественного порядка и Народной милиции образца середины прошлого века.

Некоторые демонстранты принесли с собой транспаранты с антикоммунистическими лозунгами, а также плакаты с критическими замечаниями в адрес лидера Движения ANO Андрея Бабиша, который ныне занимается формированием нового кабинета министров.

Во время открытия митинга, выступая с трибуны, организаторы отвергли возможность возвращения коммунистов к власти и формирование правительства на базе одной единственной партии. Современная компартия проявила готовность оказать новому правительству свою «тихую поддержку».