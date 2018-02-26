Демонстрация сторонников задержанного курдского политика

Антон Каймаков
26-02-2018
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Перед Министерством внутренних дел Чехии в Праге около 200 сторонников задержанного курдского политика Салиха Муслима организовали демонстрацию протеста. Участники митинга, которые принесли с собой флаги с символикой Партии «Демократический союз», потребовали освобождения находящегося под стражей лидера.

Побеседовать с собравшимися демонстрантами вышел также глава чешского МВД Любомир Метнарж, который сообщил, что вопрос об экстрадиции решает суд. Сам же глава МВД Чехии с деталями дела не ознакомлен.

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