Демонстрация сторонников задержанного курдского политика

Перед Министерством внутренних дел Чехии в Праге около 200 сторонников задержанного курдского политика Салиха Муслима организовали демонстрацию протеста. Участники митинга, которые принесли с собой флаги с символикой Партии «Демократический союз», потребовали освобождения находящегося под стражей лидера.

Побеседовать с собравшимися демонстрантами вышел также глава чешского МВД Любомир Метнарж, который сообщил, что вопрос об экстрадиции решает суд. Сам же глава МВД Чехии с деталями дела не ознакомлен.