Демонстрация против главы правительства

Антон Каймаков
05-06-2018
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Скандированием «Цирк Бабиш, цирк Бабиш!» и плакатами – «Топите демократию и мораль!», «Коррупцию нужно расследовать на всех уровнях! Когда начнете с себя?» встретили в Чешских Будейовицах и. о. премьер-министра Андрея Бабиша. Глава кабинета в отставке приехал в город на встречу с руководителями муниципалитетов краевых населенных пунктов Южной Чехии.

Одной из главных претензий, выдвинутых руководителю правительства, является ведение переговоров с коммунистами, пообещавшими поддержать новый коалиционный кабинет движения ANO и социал-демократов. Какой-либо реакции со стороны председателя правительства группа протестующих, примерно 30 человек, не была удостоена.

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