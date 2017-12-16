Демонстрация против антииммиграционных партий

Как и накануне вечером, в субботу в Праге перед отелем «Top hotel» в районе Ходов собрались сотни демонстрантов, чтобы выразить свой протест европейским антииммиграционным партиям, чьи представители съехались в чешскую столицу на конференцию «Европа народов и свободы», организованную чешским движением «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамуры. В конференции приняла участие также Марин Ле Пен, глава французской партии «Народный фронт», и председатель голландской «Партии свободы» Герт Вилдерс. Организаторы протеста от инициативы «Европа без страха и ненависти» принесли с собой плакаты с лозунгами, направленными против расизма, национализма и ксенофобии. Иностранных и чешских политиков, принимающих участие в конференции, демонстранты встречали скандированием - «Позор!»

Антииммиграционную политику в Чехии активно продвигает движение Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (SPD), организатор конференции. Председатель SPD не видит пользы в существовании ЕС и выступает против «диктатуры Брюсселя». Одновременно Томио Окамура подчеркивает необходимость сохранения действующих в рамках Евросоюза свободы передвижения граждан, гарантированной шенгенскими правилами, а также правил свободного перемещения товаров и капитала.