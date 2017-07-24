Права на замок, являющийся собственностью чешского государства, предъявляет Орден дома святой Марии в Иерусалиме, или Тевтонский, т. е. Орден немецких рыцарей. Предыдущая судебная инстанция уже отклонила иск к Национальному институту охраны памятников, поскольку, как сказано в решении суда, замок был конфискован в пользу государства Чехословакия на основании Декретов Бенеша не у Ордена, а у немецкой компании. Орден был в 1939 г. ликвидирован, и истец, таким образом, не является владельцем данного имущества. Немецкие рыцари, со своей стороны, указывали на то, что замок является их традиционной резиденцией, права на которую были закреплены в Моравской земской книге, а собственность была у них отобрана нацистскими властями. Замок Боузов является одной из главных достопримечательностей Оломоуцкого края.