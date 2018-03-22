CzechInvest возглавит Силвана Йироткова

Новым генеральным директором государственного агентства CzechInvest с понедельника, 26 марта, станет Силвана Йироткова, которая ранее возглавляла отдел внутренних проектов. Об этом сообщило информагентство ČTK. По его данным, министр промышленности Томаш Гинер 22 марта подписал указ о назначении.

Предшественника Йиротковой на этом посту, Карела Кучеру, Гинер уволил в январе в связи с тем, что решения Кучеры «дестабилизировали деятельность агентства». В частности, министр был недоволен тем, что он уволил директора Отдела малого и среднего бизнеса и регионов Войтеха Райтру, который проработал в ведомстве 12 лет. Райтра тогда поддержало и большинство сотрудников CzechInvest.