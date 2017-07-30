Цыганские организации призывают чешское государство поддержать проведение новых археологических исследований на месте бывшего концентрационного лагеря времен Второй мировой войны в городе Леты-у-Писка. На большей части территории бывшего цыганского лагеря с 1973 года располагается свиноферма, о выкупе и отстранении которой в настоящее время ведет переговоры Министерство культуры Чехии. Активисты считают, что на месте концлагеря могут быть обнаружены новые массовые захоронения жертв нацистского террора. Согласно официальной версии, подкрепленной историческими документами, в Летах-у-Писка располагался небольшой лагерь, через который прошло 1308 цыган. Непосредственно в Летах от рук фашистов погибло 327 человек, из них 241 ребенок. Более 500 узников лагеря в Летах-у-Писка были перевезены в Освенцим. После окончания Второй мировой войны домой вернулось менее 600 отправленных фашистами в лагеря чехословацких цыган. Историки считают, что нацисты во время оккупации уничтожили 90% чехословацких цыган.