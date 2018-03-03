CVVM: реальные доходы снизились у 38% чехов

Лорета Вашкова
03-03-2018
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В последние два года в Чехии увеличилось число тех, кто полагает, что их доходы, по сравнению с предыдущими годами, позволяют тратить им меньше средств на необходимые товары и услуги. Вывод сделан на основе материалов январского опроса, проведенного Центром по исследованию общественного мнения (CVVM).

38 процентов граждан уверены в том, что совокупные реальные доходы их домашних хозяйств, по сравнению с прошлым годом, сократились. Два года назад аналогичного мнения придерживалось 30% чешского населения. Наиболее плачевная ситуация за последнюю четверть века была зарегистрирована в 2013 году, когда 68% респондентов выразили уверенность в снижении своей покупательной способности в межгодовом сопоставлении.

Граждане, полагающие, что они, наоборот, в состоянии позволить себе с учетом получаемых доходов тратить больше средств на необходимое, чем прежде, ежегодно представляют собой меньшинство. В текущем году таковых в ЧР насчитывалось лишь 12%, а за последние 25 лет доля сообщивших о повышении уровня своей обеспеченности ни разу не превысила 15%.

В последнем опросе приняло участие 1086 граждан Чехии в возрасте старше 15 лет.

Лорета Вашкова
03-03-2018
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