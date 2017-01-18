Новости ЦРУ опубликовалo рассекреченные документы, касающиеся также Чехословакии

18-01-2017 15:03 | Лорета Вашкова

Центральное разведывательное управление США (CIA) опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. До сих пор они были доступны исключительно на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве штата Мэриленд. Среди документов есть немало материалов, касающихся Чехословакии – например, сообщение 1947 года о состоянии танкового арсенала в стране, или документ 1954 года «об извещении из словацкого гарнизонного города Кошице, сигнализирующем, что в распоряжении Чехословацкой армии ненадолго находится полевое ядерное оружие». Как гласит данный отчет, на словацком полигоне планировались и тайные испытания в присутствии советских экспертов.

Итоговый обзор новостей за день вы найдете здесь к 20.00.

Заседание суда о запрете ношения хиджаба было отложено 18-01-2017 17:07 oбновлено | Лорета Вашкова Районный суд Праги-10 рассматривал в среду, 18 января, дело о запрете ношения хиджаба в одной из средних медицинских школ столицы за закрытыми дверями. Истицей является сомалийка, с 2011 г. имеющая в Чехии статус беженца. Ее адвокат видит в запрете нарушение принципа равноправия, как Закона об образовании, и требует извинений и выплаты компенсации в размере 60 тыс. крон. Судья через час после начала заседания, на которое истица не явилась, приняла решение выдворить присутствующих из зала суда, так как некоторые из прибывших мешали свидетельнице озвучить показания, выкрикивали в ее адрес замечания и пели гимн Чехии. Примерно в 11.30 заседание суда, куда пришли противники исламизации с транспарантами Блока против исламизации, было отложено. Вердикт по данному делу будет вынесен 27 января.

Oбъем сделок на рынке недвижимости Чехии вырос в 2016 г. на 28% 18-01-2017 17:05 | Лорета Вашкова Oбъем инвестиционных сделок на рынке недвижимости Чехии в прошлом году составил рекордную цифру - 3,7 млрд евро (100 млрд крон) и в годовом исчислении повысился на 28%. Данные предоставлены ČTK международной консалтинговой компанией CBRE. Инвестиции охватывают проекты в промышленном, офисном, гостиничном секторе, а также помещения, предназначенные для ведения розничной торговли. Почти половина всех вложенных денег (43%) приходится на строительство офисов, 28% – на промышленный сектор, 17% – на объекты розничной торговли. 97% всех инвестиций осуществлялось в Праге. К числу крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью в 2016 г. принадлежат продажи зданий P3, The Park и Florentinum.

ЦРУ опубликовалo рассекреченные документы, касающиеся также Чехословакии 18-01-2017 15:03 | Лорета Вашкова Центральное разведывательное управление США (CIA) опубликовало в Интернете почти 13 миллионов страниц рассекреченных документов. До сих пор они были доступны исключительно на четырех компьютерных терминалах в Национальном архиве штата Мэриленд. Среди документов есть немало материалов, касающихся Чехословакии – например, сообщение 1947 года о состоянии танкового арсенала в стране, или документ 1954 года «об извещении из словацкого гарнизонного города Кошице, сигнализирующем, что в распоряжении Чехословацкой армии ненадолго находится полевое ядерное оружие». Как гласит данный отчет, на словацком полигоне планировались и тайные испытания в присутствии советских экспертов.

Томаш Бердых и Кристина Плишкова вышли в третий раунд Australian Open 18-01-2017 12:41 | Лорета Вашкова Чешские теннисисты Томаш Бердых и Кристина Плишкова вышли в третий круг Australian Open. Бердых в матче второго раунда победил с большим перевесом американца Райана Харрисона — 6:3, 7:6 (8:6), 6:2. Плишкова обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу – 6:4, 7:6 (10:8). Следующей соперницей чешской спортсменки в Мельбурне станет немка Ангелик Кербер.

«Славянская эпопея» Праге никогда не принадлежала, заявил внук Альфонса Мухи 18-01-2017 12:09 | Лорета Вашкова Право собственности на цикл монументальных полотен «Славянская эпопея» никогда не было передано Праге и является предметом наследства супруги автора картин Альфонса Мухи. В среду с данным заявлением в ходе судебного заседания выступил адвокат внука знаменитого живописца Джона Мухи, решившего оспорить права пражского руководства на «Эпопею». Прага, однако, заявляет, что художник не являлся владельцем данного цикла, так как «Славянская эпопея» была заказана и оплачена американским миллионером Чарльзом Крейном, который и передал творение городу Праге. Джон Муха подал жалобу с целью воспрепятствовать турне «Эпопеи» по странам Азии, так как опасается, что во время поездки картины могут пострадать. Он также критикует Прагу за то, что она до сих пор не выполнила условия завещания Мухи и не построила для «Эпопеи» достойную отдельную галерею.

Чешский евродепутат избран одним из заместителей председателя Европарламента 18-01-2017 11:45 | Лорета Вашкова Чешский евродепутат Павел Теличка в среду был избран одним из заместителей председателя Европейского парламента. На протяжении 2,5 лет парламентарий от чешского движения ANO станет одним из 14 представителей новоизбранного председателя EП, итальянца Антонио Таяни (от сильнейшей фракции Европейской народной партии). В предыдущий период, то есть после выборов в Европейский парламент, проходивших во всех государствах-членах ЕС в мае 2014 года, у Чехии не было своего представителя среди зампредседателей ЕП.

В Таиланде задержан чех, обвиняемый в распространении ВИЧ 18-01-2017 11:21 | Лорета Вашкова Полиция Таиланда задержала на острове Пхукет чешского гражданина Зденека Пфайфера, подозреваемого в умышленном распространении ВИЧ. Об этом информирует агентство AP со ссылкой на информацию тайской полиции. 49-летний мужчина был объявлен в розыск Чехией еще в прошлом году. Розыски Пфайфера в Таиланде, где он находился по туристической визе, начались после предупреждения Интерпола. Согласно информации полиции ЧР, Пфайфер был информирован о наличии у него ВИЧ в сентябре 2013 года, однако никто из партнеров, с которыми он вступaл в интимные отношения, не был им об этом информирован. В ходе следствия выяснилось, что Пфайфер за этот период вступил в половую связь как минимум с 23 лицами.

Средний уровень процентной ставки ипотеки в декабре остался на минимуме 1,77% 18-01-2017 11:01 | Лорета Вашкова Средний уровень процентных ставок ипотечных кредитов в Чешской Республике в декабре остался на рекордно низком ноябрьском уровне 1,77%, однако размер и число таковых кредитов в последнем месяце 2016 г. снизился. Данные на основе информации по итогам года предоставил Fincentr Hypoindex, проводящий анализ показателей в данной сфере с 2003 года без оглядки на период фиксации процентной ставки. Граждане в 2016 г. зачастую оформляли ипотеки, переоценивая собственные финансовые возможности. В декабре начал действовать новый закон «О потребительском кредите (займе)», в связи с вступлением которого в силу большие банки сообщили о росте текущих процентных ставок на ипотеки. В декабре, в частности, в Чехии было заключено 8684 ипотечных договора, что на 5702 менее показателей предыдущего месяца. Объем ипотек снизился более чем на 12 млрд крон (444 млн евро) и составил 17,67 млрд крон. Более существенные изменения в сфере ипотечного кредитования в Чехии наступят в апреле. Банки будут выдавать в долг не более 90% от размера стоимости недвижимости.

Прогноз погоды на 19 января 18-01-2017 10:07 | Антон Каймаков В четверг в Чешской Республике, согласно прогнозу метеорологов, ожидается переменная облачность. В некоторых регионах может быть пасмурно. Температура воздуха днем от – 8 до – 3°C. Слабый переменный ветер от 1 до 4 м/с.