24 млн крон (905,5 тыс. евро) выделит Чехия на поддержку работы береговой охраны побережья Ливии, с которого нелегальные мигранты пытаются проникнуть на территорию Италии. Из этой суммы 20,9 млн крон (788,5 тыс. евро) внесет МВД ЧР и 3,1 млн крон (117 тыс. евро) правительство. Как отмечает премьер-министр Богуслав Соботка, вклад Чехии станет самым крупным среди стран ЕС. Страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) неоднократно подвергались критике в связи с отказом участвовать в перераспределении мигрантов по квотам ЕС. При этом правительство ЧР неоднократно подчеркивало, что Чехия активно участвует в защите границ ЕС, направляя помощь в страны, откуда идет поток беженцев, и в транзитные государства.