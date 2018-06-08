ЧР: соцсеть Твиттер стала блокировать переход на сайты, распространяющие дезинформацию

Эва Туречкова
08-06-2018
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Социальная сеть Твиттер стала блокировать переход по ссылкам на более чем тридцать сайтов, посредством которых, по мнению специалистов, в Чехии распространяется пропаганда и дезинформация. Ссылаться нельзя, например, на сайты Aeronet, AC24 и другие. В списке ненадолго оказалось также издание Parlamentní listy, однако переход с Твиттера на этот источник уже возможен.

Решение сети Твиттер раскритиковал пресс-секретарь главы Чехии Иржи Овчачек, назвав его «нарушением Декларации прав и свобод человека и гражданина». Такую оценку отверг в интервью газете Lidové noviny юрист по конституционному праву Марек Антош. По его словам, Декларация является гарантией свободы высказывания по отношению к государству. Если частная компания вводит правила на распространение информации на своем сайте, это ее личное дело.

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