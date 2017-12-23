Число украинцев, стремящихся работать в Чехии, постоянно растет

Как отмечает Интернет-издание Novinky.cz, число граждан Украины, которые ищут работу в Чешской Республике, постоянно возрастает, и государственные структуры не справляются с потоком желающих получить так наз. «рабочую карту». В течение двух последних лет чешское правительство повысило квоту на прием заявлений с 170 до 1000 в месяц.

Издание отмечает, что «вместо ожидаемых квалифицированных специалистов из Украины прибывает, в основном, дешевая рабочая сила», на которую существует спрос среди местных фирм на фоне низкой безработицы в стране.

Притоку трудовых ресурсов способствует программа «Режим Украина», позволяющая чешским работодателям подыскивать себе работников непосредственно в Украине. Получившие приглашение от чешской компании могут получить разрешение на работу в ускоренном режиме. За 2016-17 гг. в программе приняло участие 10 104 украинских граждан. Изначально планировалось привлекать в Чехию в год.3800 украинцев.

МИД и МВД Чехии, выступающие гарантами программы, характеризуют ее как успешную и считают, что необходимо продолжать ее реализацию. Эту позицию сформулировал в своем докладе новый министр иностранных дел Мартин Стропницкий.

При этом, отмечается в Novinky.cz, возрастающий поток заявок создает сложности в работе министерств, несмотря на увеличение числа сотрудников в посольстве ЧР в Киеве, в консульстве во Львове и в соответствующих отделах МВД. Если в августе 2016 г. рассмотрение заявления занимало неделю, то в декабре 2017 г. на это требуется уже 114 дней. По словам министра Мартина Стропницкого, этот срок может и в дальнейшем расти.

Бывший глава МИД Любомир Заоралек, занимающий в настоящий момент пост главы парламентского Комитета по внешней политике, со своей стороны, отмечает, что «программа отступила от своих первоначальных задач». Ее целью было привлечь в Чехию квалифицированные кадры и специалистов, а сейчас, по словам политика, «сюда направляется дешевая рабочая сила». «Мы договаривались о разумном количестве людей, чтобы это не привело к функционированию нашей экономики за счет притока дешевой рабочей силы. То есть людей, которые будут селиться в общежитиях, не имея возможности нормально интегрироваться в общество», – подчеркивает Любомир Заоралек.

По его мнению, в Чехии формируются два типа рабочей силы – «первой» и «второй категории», и к последней часто относятся именно украинцы, что напоминает ситуацию, сложившуюся ранее с турками в Германии.

При этом чешские компании настаивают на привлечении украинских трудовых ресурсов. Представители профессиональных организаций и палат указывают, что чешской экономике требуется 150 000 работников из-за рубежа, прежде всего именно из Украины. Эта позиция приводится также в докладе Мартина Стропницкого, где сказано, что удовлетворение спроса работодателей на работников из Украины является «одним из базовых условий конкурентоспособности и дальнейшего развития чешской экономики».

Профсоюзы, со своей стороны, указывают на «снижение общего уровня зарплат в связи с притоком дешевой рабочей силы с Востока».