Число предпринимателей в Чехии повышается третий год подряд

Число предпринимателей, которым удалось открыть в Чехии рентабельный бизнес, в 2017 году повысилось на 10 000 и достигло уровня 991000. Тенденция увеличения числа бизнесменов наблюдается третий год подряд, как следует из анализа данных Чешского управления социального обеспечения (ČSSZ). В 2016 году число предпринимателей - например, частных врачей, фермеров и представителей творческих профессий увеличилось на 5000.

Больше всего предпринимателей традиционно зарегистрировано в Праге (176000), Центрально-Чешском крае (137000) и Южно-Моравском (109000).