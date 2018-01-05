Число пожаров в 2017 г. в Чехии возросло, однако жертв было меньше – 87 человек

Лорета Вашкова
05-01-2018
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В прошлом году пожарная служба Чешской Республики зафиксировала в общей сложности 16745 пожаров, что в межгодовом сопоставлении на 492 больше, чем в 2017 году. Пожары нанесли ущерб на сумму 3,63 миллиардов крон (свыше 139 млн евро).

Число жертв, погибших в результате неконтролируемого распространения огня, по сравнению с минувшим годом, наоборот, сократилось с 124 до 87 человек. На пресс-конференции по итогам года в пятницу об этом сообщил директор противопожарной службы Драгослав Рыба.

В прошлом году пожарные выезжали на места ЧП 126089 раз, не только на тушение пожаров, но и к местам дорожно-транспортных происшествий, число которых достигло более 22300, или по 7233 вызовам вследствие утечкии или просыпания опасных химических веществ. Пожарные эвакуировали и спасли при этом 64932 человека.

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