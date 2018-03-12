Число новых доноров в Чехии сокращается, граждане предпочитают сдачу плазмы за деньги

Лорета Вашкова
12-03-2018
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Число новых доноров в Чехии в последние годы уменьшается. Согласно статистике, в 2009 году число добровольцев, желающих сдать кровь, повысилось на 61000 человек, в 2015 году таковых насчитывалось уже лишь 42500. По сообщению Чешского Красного креста, новые доноры, скорее, предпочитают сдавать за денежное вознаграждение плазму, а не бесплатно кровь.

В 2016 году на помощь соотечественникам в чешских центрах переливания крови пришло около 250 тысяч граждан. В случае эпидемии гриппа для предупреждения кризиса численность доноров не является достаточной, сообщила председатель чешского Общества трансфузиологии Дана Галушкова.

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