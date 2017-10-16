Число нетрезвых несовершеннолетних, обнаруженных в барах, за год сократилось на 2/3

Лорета Вашкова
16-10-2017
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В ходе многократных проверок, проведенных в чешских барах, ресторанах и игорных залах с начала июля до конца сентября во всех регионах страны, полицейские выявили десятки случаев незаконной торговли алкогольными напитками: в целом было обнаружено 152 нетрезвых несовершеннолетних.

По сравнению с прошлым годом, их число сократилось на 243 человек, что в годовом сравнении - на 2/3 менее, чем годом раньше. Об итогах контрольных рейдов на пресс-конференции в понедельник сообщил первый заместитель президента Полиции ЧР Maртин Вондрашек.

 
 
 
 
 
 
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