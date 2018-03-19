Число компаний в Чехии впервые в истории превысило полмиллиона

В январе 2018 года в Чешской Республике было создано 1980 новых компаний, а предпринимательскую лицензию получили почти 2 тыс. человек. Таким образом, количество компаний в Чехии впервые в истории превысило полмиллиона. Об этом говорится в отчете компании CRIF, на данные которой ссылается информагентство ČTK.

Больше всего компаний было создано в Праге, меньше всего – в Южноморавском крае. В свою очередь, больше всего новых индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось в Праге (1094), в Центральночешском крае (799) и Южноморавском крае (709), а в Моравскосилезском крае их число, наоборот, сократилось.