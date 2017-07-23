Число работников сферы сельского хозяйства в 2016 году вновь сократилось, что привело в межгодовом сравнении к снижению их численности на 0,7 процента. В прошлом году в стране насчитывалось всего 100200 аграриев. Более чем половина работников, связанных с сельскохозяйственным производством, старше 45 лет. Информация приведена в рабочей версии Отчета о состоянии сельского хозяйства Чешской Республики (Zelená zpráva), подготовленной Минсельхозом. Из документа вытекает -темпы сокращения численности постоянных рабочих кадров в этой сфере замедляются. В 2015 году число аграриев сократилось, например, на 1,2%, в предыдущие годы сокращение оказалось еще более заметным. В 2016 г. зарплаты в сфере сельского хозяйства повысились на 4,2% (в области промышленности - на 3%) и достигли уровня 22379 крон (829 евро).