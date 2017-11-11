Численность населения Чехии будет возрастать, в отличие от Словакии

Лорета Вашкова
11-11-2017
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Шансы на более длительную жизнь у жителей Чехии с населением в 10,5 млн больше, чем у словаков (5,4 млн). Население ЧР также является более старым, чем словацкое. Средний возраст жителей в Чехии составляет 42 года, в Словакии примерно на 1,8 мес. меньше.

По данным Чешского статистического управления, Словацкого статистического управления и Евростата, чехи реже женятся и чаще разводятся, чем их бывшие соотечественники. В Чехии рождается и больше внебрачных детей (48,6%), чем в Словакии (40,2%). Главным фактором прироста чешского населения на текущий момент является миграция иностранцев.

Согласно демографическому прогнозу, население Чешской Республики будет возрастать и впредь и к середине текущего века может составить более 11,07 млн, а в Словакии, наоборот, будет убывать и к 2050 году, вероятно, сократится до 4,87 млн.

 
 
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