Численность населения Чехии будет возрастать, в отличие от Словакии

Шансы на более длительную жизнь у жителей Чехии с населением в 10,5 млн больше, чем у словаков (5,4 млн). Население ЧР также является более старым, чем словацкое. Средний возраст жителей в Чехии составляет 42 года, в Словакии примерно на 1,8 мес. меньше.

По данным Чешского статистического управления, Словацкого статистического управления и Евростата, чехи реже женятся и чаще разводятся, чем их бывшие соотечественники. В Чехии рождается и больше внебрачных детей (48,6%), чем в Словакии (40,2%). Главным фактором прироста чешского населения на текущий момент является миграция иностранцев.

Согласно демографическому прогнозу, население Чешской Республики будет возрастать и впредь и к середине текущего века может составить более 11,07 млн, а в Словакии, наоборот, будет убывать и к 2050 году, вероятно, сократится до 4,87 млн.