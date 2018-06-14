Чехов не интересует чемпионат мира

Тимур Кашапов
14-06-2018
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Почти 60 процентов жителей Чехии не будут следить за чемпионатом мира по футболу, который стартует 14 июня в Москве. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на опрос NMS Market Research. По данным агентства, только 22 процента респондентов собираются смотреть прямые эфиры с футбольного первенства. Главными фаворитами чешские болельщики называют сборную Германии.

Напомним, турнир, который впервые проводится в Восточной Европе, продлится с 14 июня до 15 июля, игры пройдут в 11 городах на 12 стадионах. Кроме Москвы, это Калининград, Санкт-Петербург, Нижнем Новгород, Сочи, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

 
 
 
 
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