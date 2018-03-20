Чехословакия: 70 лет назад началась коллективизация

Эва Туречкова
20-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Семьдесят лет назад, 21 марта 1948 года, было Законодательным народным собранием Чехословакии принято несколько законов, положивших начало коллективизации сельского хозяйства.

Масштабная акция, превратившаяся в насильственное изъятие у крестьян-собственников движимого и недвижимого имущества, земельных участков, сельскохозяйственных животных и техники, и сопровождающаяся запугиванием и давлением со стороны представителей коммунистической власти, коснулась сотен тысяч людей, многих из них лишила свободы, и даже жизни.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 