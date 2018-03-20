Чехословакия: 70 лет назад началась коллективизация

Семьдесят лет назад, 21 марта 1948 года, было Законодательным народным собранием Чехословакии принято несколько законов, положивших начало коллективизации сельского хозяйства.

Масштабная акция, превратившаяся в насильственное изъятие у крестьян-собственников движимого и недвижимого имущества, земельных участков, сельскохозяйственных животных и техники, и сопровождающаяся запугиванием и давлением со стороны представителей коммунистической власти, коснулась сотен тысяч людей, многих из них лишила свободы, и даже жизни.