Чехию посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в первой половине дня во вторник приедет в Прагу. Это первый официальный визит Штайнмайера в Чешскую Республику в роли главы государства. В Пражском Граде он встретится с президентом Чехии Милошем Земаном, председателем Парламента Яном Гамачеком и некоторыми членами правительства. Визит немецкого президента продлится полдня.

Милош Земан пригласил Штайнмайера в Прагу в феврале 2017 года, после того как министр иностранных дел Германии был выбран на пост президента страны.