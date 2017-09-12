Чехию посетит президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Ольга Васинкевич
12-09-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в первой половине дня во вторник приедет в Прагу. Это первый официальный визит Штайнмайера в Чешскую Республику в роли главы государства. В Пражском Граде он встретится с президентом Чехии Милошем Земаном, председателем Парламента Яном Гамачеком и некоторыми членами правительства. Визит немецкого президента продлится полдня.

Милош Земан пригласил Штайнмайера в Прагу в феврале 2017 года, после того как министр иностранных дел Германии был выбран на пост президента страны.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 