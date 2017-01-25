Новости Чехию отнесли к странам, усложняющим процедуру прошения о предоставлении убежища

25-01-2017 16:42 | Ольга Васинкевич

Некоторые страны из Центральной и Восточной Европы усложняют беженцам возможность подать прошение о предоставлении убежища на своей территории. Доступ к получению защиты усложняют длительные проверки, действия полиции и строительство защитных сооружений на границах. Об этом говорится в сообщении под названием «Выставление за двери», которое описывает подход к предоставлению защиты в Чехии, Венгрии, Польше, Словении и Болгарии. В среду его на пресс-конференции в Праге представили сотрудники неправительственных организаций из нескольких государств. Чешская полиция по делам иностранцев опровергла, что специально усложняла процедуру или же мешала иностранцам подавать прошение об убежище в Чехии. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катержина Рендловна отметила, что отказ во въезде на территорию страны – это законное средство. В 2016 году полиция использовала его в 369 случаях, когда люди пытались попасть на территорию ЧР с поддельными документами, без виз и иных разрешений на въезд. Чаще всего речь шла о гражданах Азербайджана, Ирака, России и Грузии.

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Первый месяц в Праге можно прожить на 810 евро 25-01-2017 17:04 | Ольга Васинкевич Чешская столица попала в первую двадцатку городов, где при переезде иностранца ожидают относительно невысокие первичные расходы. В Праге весьма недорогой общественный транспорт и питание. Напротив, аренду квартиры можно отнести, скорее, к более дорогим удовольствиям. Такая информация стала известна из индекса расходов на переезд на 2017 год (2017 Relocation Price Index), который составила немецкая компания, оказывающая услуги по переезду, Movinga. Самые большие первичные расходы за месяц ожидают переехавших в столицу Анголы Луанду, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Цюрих, Лондон и Гонконг. Рейтинг составлялся по 75 городам мира, в него вошли подсчеты по расходам на переезд за первый месяц жизни в новом городе, включая аренду квартиры площадью 35 кв. метров, телефонные звонки, питание и городской транспорт. Прага оказалась на 20 месте по дешевизне.

Чехию отнесли к странам, усложняющим процедуру прошения о предоставлении убежища 25-01-2017 16:42 | Ольга Васинкевич Некоторые страны из Центральной и Восточной Европы усложняют беженцам возможность подать прошение о предоставлении убежища на своей территории. Доступ к получению защиты усложняют длительные проверки, действия полиции и строительство защитных сооружений на границах. Об этом говорится в сообщении под названием «Выставление за двери», которое описывает подход к предоставлению защиты в Чехии, Венгрии, Польше, Словении и Болгарии. В среду его на пресс-конференции в Праге представили сотрудники неправительственных организаций из нескольких государств. Чешская полиция по делам иностранцев опровергла, что специально усложняла процедуру или же мешала иностранцам подавать прошение об убежище в Чехии. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катержина Рендловна отметила, что отказ во въезде на территорию страны – это законное средство. В 2016 году полиция использовала его в 369 случаях, когда люди пытались попасть на территорию ЧР с поддельными документами, без виз и иных разрешений на въезд. Чаще всего речь шла о гражданах Азербайджана, Ирака, России и Грузии.

Министр внутренних дел Милан Хованец выступит на Мальте против квот на беженцев 25-01-2017 14:53 | Ольга Васинкевич В четверг на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС, которая пройдет на Мальте, министр внутренних дел Милан Хованец планирует выступить против обязательных квот на принятие беженцев. Разумным чешский министр, напротив, считает проект по расширению системы использования биометрических данных и на государства Европы, не входящие в состав ЕС. «Необходимо, чтобы в данную систему включились и государства, не входящие в состав ЕС – Сербия и Македония», - подчеркнул Милан Хованец. По его словам, взгляд на тему квот на принятие беженцев, изменился в начале 2017 года, когда Мальта приняла пост председателя Евросоюза от Словакии. Мальта считает проблематику беженцев ключевой. По мнению премьера Джозефа Муската, государства ЕС обязаны четко договориться о необходимости улучшения защиты сухопутной и водной границ, прежде чем искать пути к соглашению по поводу постоянной системы разделения беженцев.

Чешские военные в Афганистане задержали контрабандиста с 30 кг гашиша 25-01-2017 14:32 | Ольга Васинкевич Чешские военнослужащие в Афганистане во время одной из патрульных акций вблизи военной базы Баграм задержали контрабандиста с 30 кг гашиша. Наркотическое вещество, завернутое в одеяла и ковры, было конфисковано и передано на ближайшую станцию Афганской национальной армии. При последующем патруле чешским военным также удалось обезвредить импровизированное взрывное устройство. Об этом сообщает в среду Чешская армия на своем сайте. Военные 7-й сторожевой роты приняли службу по охране союзнической базы Баграм с начале октября 2016 года. С тех пор они осуществили 220 патрульных акций вблизи базы. Чешское подразделение пробудет в Афганистане до марта 2017 года.

Прогноз погоды на 26 января 25-01-2017 14:23 | Ольга Васинкевич В четверг 26 января в Чехии ожидается облачная погода, с постепенными прояснениями. Местами пройдет слабый снег. Минимальная температура воздуха ночью от -4 до -8 °C. Днем столбик термометра поднимется до отметки от -4 до 0 °C. Ветер слабый северо-восточный 2-6 м/с.

Ужесточатся правила для судебных экспертов и переводчиков 25-01-2017 13:16 | Ольга Васинкевич Критерии для работы судебных экспертов и переводчиков должны ужесточиться. Об этом говорится в поправке к закону о судебных переводчиках, предложенной министром юстиции Робертом Пеликаном. Поправку в среду одобрило правительство, ныне она отправляется на обсуждение в Парламент. Целью нововведения является повышение квалификации судебных экспертов и переводчиков, увеличение их вознаграждений и усиление контроля качества работы, сообщил в сети Twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айрер. В соответствии с поправкой, претендент на должность судебного эксперта должен сдать вступительный профессиональный экзамен. Те, кто уже работает на данной должности, должны пройти переоценку. Судебным переводчикам предстоит сдавать общий экзамен по правовым аспектам.

Премьер Б. Соботка обсудит подход к Brexit с представителями парламентских партий 25-01-2017 12:23 | Ольга Васинкевич Премьер-министр Богуслав Соботка созвал на вторую половину февраля встречу председателей парламентских партий, на которой предполагается обсудить чешскую позицию к выходу Великобритании из состава ЕС. Об этом глава правительства проинформировал в среду в сети Twitter. Британское правительство планирует начать Brexit до конца марта. «В ходе Brexit правительство будет отстаивать права наших граждан и интересы наших компаний», - сообщил Соботка в Twitter. Британская премьер-министр Тереза Мэй сообщила о намерениях достичь твердого Brexit, то есть страна планирует полностью покинуть единый рынок и другие структуры ЕС, включая судебную систему.

Чехия за год потеряла позиции в Индексе восприятия коррупции 25-01-2017 10:47 | Ольга Васинкевич Чехия потеряла за год десять позиций во всемирном Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index). Вместе с Кипром и Мальтой она заняла 47-е место. Такая информации стала известна из обнародованного в среду сообщения организации Transparency International (TI), которая занимается оценкой коррупции в 176 странах и на территориях по всему миру. Первое место в индексе заняли Дания и Новая Зеландия, за ними следуют Финляндия и Швеция. На противоположном конце находится Сомали. В опубликованной информации говорится, что Чешская Республика прекратила восходящую тенденцию, которую начала оценкой за 2014 год, когда перешла с 57 на 53 место. Роль в этом могут играть, например, незакрытые дела экс-гетмана Давида Рата и Яны Нечасовой, а также «приватизация общественных интересов» и недостаточная легислатива.

Чехия относится к странам ЕС, где иностранцы меньше всего просят убежища 25-01-2017 09:15 | Ольга Васинкевич Чешская Республика относится к государствам в рамках Евросоюза, где иностранцы меньше всего подают прошения о предоставлении убежища. В среднем по ЕС на 1 миллион человек количество просящих об убежище впервые с целью получения защиты составляет 702 человека. В Чехии число просителей – 28 на миллион. Такие данные стали известны из сообщения о ситуации с предоставлением убежища на территории ЕС за третий квартал 2016 года, обнародованного европейским статистическим агентством Eurostat. Помимо Чехии, меньше всего убежища просят иностранцы в Словакии, Португалии, Румынии и Эстонии. Чаще всего мигранты пытались получить убежище в Германии, Греции и на Мальте. По данным МВД, в 2016 году впервые прошения о предоставлении убежища на территории ЧР подало 1213 человек. Было также зафиксировано 262 повторных прошения. Треть заявлений в третьем квартале в Чехии было подано гражданами Украины (95), из Сирии – 25 и с Кубы – 25.