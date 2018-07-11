Чехию на саммите НАТО представляет президент М. Земан

Лорета Вашкова
11-07-2018
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Кратким выступлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в котором он высоко оценил профессионализм и приверженность вооруженных сил НАТО, началась в Брюсселе двухдневная встреча глав государств и правительств 29 стран-членов Альянса. Она призвана определить приоритеты организации на следующие 2 года.

Чешскую Республику на саммите представляет президент Милош Земан. В повестку включены такие вопросы как распределение расходов на оборону и ее усиление, борьба Альянса с терроризмом. Перед началом переговоров президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на европейских союзников, прежде всего на Германию, и упрекнул партнеров в слишком низких расходах на оборону, потребовав, чтобы члены НАТО увеличили таковые «безотлагательно».

 
 
 
 
 
 
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