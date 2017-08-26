Чехия знает своего Мужчину 2017 года

Ольга Васинкевич
26-08-2017
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Победителем конкурса Мужчина 2017 года, прошедшего в Находе, стал 23-летний персональный тренер Матиаш Гложек из Праги, сын певца Станислава Гложека. Он получил наибольшее число голосов от жюри. В этом году конкурс проходил уже в 18-й раз, и заявки на участие в нем подало 784 претендента (на 37 меньше, чем в 2016 году).

В финале на сцене находского театра состязалось 12 мужчин в возрасте от 20 до 29 лет со всей Чешской Республики. Больше всего среди финалистов было студентов и фитнесс-тренеров. Второе место завоевал 26-летний тренер из Праги Роман Гейн, а третье досталось 20-летнему пражскому студенту Микулашу Фоцеку.

 
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