14 лет Чехия дожидалась медали Чемпионата мира по водным видам спорта. В столице Венгрии экстремальный прыгун Михал Навратил завоевал серебряную медаль, прыгнув с 27 метров тройное сальто вперед с 2,5 оборотами. Осуществив два прыжка чешский спортсмен набрал 109,65 балла. От победителя соревнований американца Стива Лобу он отстал лишь на 6,25 балла.
Поток рабочих из Украины растет, но чешским фирмам этого мало
Иностранка заплатила за небольшую поездку в пражском такси более 6000 крон
Глава канцелярии президента ЧР лоббировал интересы чешской компании в Киргизии
Иностранцы задолжали чешским больницам миллионы
За два года на историческую родину вернулись сотни украинских чехов