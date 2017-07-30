Чехия завоевала серебро в соревнованиях по хай-дайвингу

Антон Каймаков
30-07-2017
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14 лет Чехия дожидалась медали Чемпионата мира по водным видам спорта. В столице Венгрии экстремальный прыгун Михал Навратил завоевал серебряную медаль, прыгнув с 27 метров тройное сальто вперед с 2,5 оборотами. Осуществив два прыжка чешский спортсмен набрал 109,65 балла. От победителя соревнований американца Стива Лобу он отстал лишь на 6,25 балла.

 
 
 
 
 
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