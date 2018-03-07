Чехия хочет руководить некоторыми проектами ЕС в сфере обороны

Лорета Вашкова
07-03-2018
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Чехия в скором времени намерена предложить партнерам по ЕС не менее трех новых проектов в рамках постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) – речь идет о Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности. Об этом журналистам после встречи министров обороны государств-членов ЕС, проходившей в Брюсселе, сообщила глава оборонного ведомства ЧР в отставке Карла Шлехтова.

В Брюсселе в 2017 году было одобрено начало первых 17 проектов из этой серии. В настоящее время планируются переговоры о конкретном их формате. Одновременно выдвигаются предложения относительно дальнейших стадий более тесного сотрудничества, и Прага хотела бы возглавить минимум три из предложенных ЧР программ.

Как сообщила К. Шлехтова, Чехия чувствует себя достаточно компетентной в сфере обучения управления чешскими пассивными системами наблюдения «Вера», учений с применением химических боевых средств, а также готова предложить своим партнерам совместное обучение пилотов реактивных самолетов.

Лорета Вашкова
07-03-2018
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