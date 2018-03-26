Чехия высылает трех российских дипломатов

В качестве ответного шага на отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Чешская Республика высылает трех сотрудников российского дипломатического корпуса. Как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, «это является выражением солидарности с Великобританией».

Глава чешского правительства также подчеркнул, что «Россия перешла все границы», когда назвала Чехию возможной страной производства отравляющего вещества «Новичок», использованного для нападения в Соединенном Королевстве.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий сообщил, что встретился 26 марта с послом РФ Александром Змеевским и сообщил ему о высылке дипломатов, которые должны покинуть страну до 1 апреля. Имена высылаемых сотрудников не сообщаются.

Как указывает глава МИД, Чехия предприняла свои шаги в координации с другими странами Евросоюза. Германия, Франция и Польша высылают по четыре российских дипломата, Соединенные Штаты – 60.

Решение о высылке российских дипломатов одобрили представители некоторых парламентских партий.

«Выдворение трех сотрудников российского посольства – верный шаг. Мы его поддерживаем. Это - необходимый ответ, выражающий наше единство с евроатлантическим сообществом. Это ответ на бездоказательные обвинения со стороны России», - написал в Twitter председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала.

«Я согласен с действиями правительства; Российские заявления по поводу Чешской Республики как страны-источника химического вещества, с помощью которого была произведена атака на агента Скрипаля, я считаю абсолютно неприемлемыми. Высылка троих русских дипломатов является подтверждением солидарности с Великобританией», - сказал в комментарии для агентства ČTK председатель социал-демократической партии Ян Гамачек.

Наоборот, заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии Йозеф Скала заявил, что в вопросе обвинений в адрес России и выдворением дипломатов ему не хватает доказательств. «Осуществление шагов подобного рода в отношении какой бы то ни было страны без надлежащих доказательств вызывали бы у меня протест», – заявил политик. Он также добавил, что в этом случае речь идет об усилении напряженности в отношениях с ядерной державой. А это – ни в чешских, ни в европейских интересах», – подчеркнул он.